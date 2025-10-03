Зайнуков победил Митчелла, выиграв седьмой поединок подряд

В пятницу, 3 октября, на «Кока-Кола Арена» в Дубае проходит турнир промоушена Professional Fighters League (PFL) под названием PFL Road to Dubai Champions Series 3. Во втором поединке вечера представляющий полутяжёлый вес россиянин Маккашарип Зайнуков встречался с ирландцев Джоном Митчеллом.

Поединок продлился все 15 минут (три раунда по пять минут) и закончился победой Зайнукова единогласным судейским решением (30-26, 29-28, 29-28). Для российского атлета эта победа стала седьмой подряд. В июле этого года он судейским решением одолел японца Такэси Идзуми, который после поединка Зайнукова и Митчлела также одержал свою победу. Митчелл шёл на серии из двух выигранных боёв.

В главном бою вечера также состоится российско-ирландское противостояние — Усман Нурмагомедов и Пол Хьюз проведут реванш. Примерное начало поединка — 23:00 мск.