Главная Бокс/ММА Новости

PFL Road to Dubai Champions Series 3 — Маккашарип Зайнуов — Джон Митчелл — результаты боя 3 октября

Зайнуков победил Митчелла, выиграв седьмой поединок подряд
Аудио-версия:
Комментарии

В пятницу, 3 октября, на «Кока-Кола Арена» в Дубае проходит турнир промоушена Professional Fighters League (PFL) под названием PFL Road to Dubai Champions Series 3. Во втором поединке вечера представляющий полутяжёлый вес россиянин Маккашарип Зайнуков встречался с ирландцев Джоном Митчеллом.

PFL 2025. PFL Road to Dubai Champions Series 3, Дубай, ОАЭ
Маккашарип Зайнуков (W) — Джон Митчелл
03 октября 2025, пятница. 19:10 МСК
Маккашарип Зайнуков
Окончено
UD
Джон Митчелл

Поединок продлился все 15 минут (три раунда по пять минут) и закончился победой Зайнукова единогласным судейским решением (30-26, 29-28, 29-28). Для российского атлета эта победа стала седьмой подряд. В июле этого года он судейским решением одолел японца Такэси Идзуми, который после поединка Зайнукова и Митчлела также одержал свою победу. Митчелл шёл на серии из двух выигранных боёв.

В главном бою вечера также состоится российско-ирландское противостояние — Усман Нурмагомедов и Пол Хьюз проведут реванш. Примерное начало поединка — 23:00 мск.

