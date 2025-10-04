Скидки
Бокс/ММА Новости

Магомед Анкалаев — Алекс Перейра 2, реванш: где смотреть бой, на каком канале

Магомед Анкалаев — Алекс Перейра 2, реванш: где смотреть бой, на каком канале
Комментарии

В ночь на 5 октября 33-летний российский боец смешанных единоборств и действующий в полутяжёлой весовой категории UFC Магомед Анкалаев в реванше будет защищать свой титул в поединке с 38-летним топовым бразильцем Алексой Перейрой.

UFC 2025. UFC 320, Лас-Вегас, США
Магомед Анкалаев — Алекс Перейра
05 октября 2025, воскресенье. 07:00 МСК
Магомед Анкалаев
Не началось
Алекс Перейра

Трансляция поединка, как и всего турнира, будет доступна на телеканалах «Матч Боец» и «Матч ТВ». Также эфир будет на платформе UFC Fight Pass. Спортивный портал «Чемпионат» будет освещать все события турнира.

Анкалаев дебютировал как профессиональный боец смешанного стиля в 2014 году, с 2018-го выступает в UFC. Всего на его счету в организации 12 побед, одно поражение и одна ничья.

Магомед Анкалаев — Алекс Перейра. Если есть результат, зачем нужна яркость?
Магомед Анкалаев — Алекс Перейра. Если есть результат, зачем нужна яркость?
