Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
PFL Чемпионская Серия 3: Нурмагомедов vs. Хьюз 2
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
18:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

«Даже любитель будет переводить». Царукян раскритиковал борцовские качества Топурии

«Даже любитель будет переводить». Царукян раскритиковал борцовские качества Топурии
Комментарии

Российский боец смешанных единоборств Арман Царукян высказался о чемпионе UFC в лёгком весе Илие Топурии.

«Я знаю, что я его вымотаю именно борьбой. Вымотаю, и он не выдержит тот темп, который я навяжу ему. он целыми днями бьёт по лапам, боксирует. ему никто в ноги особо не проходит, не переводит. Он берёт каких-то непонятных спарринг-партнёров, роняет, и все думают, что он какой-то сверъхестественный боец.

Думаю, если его привезти в Чечню или в Дагестан в любой зал, его там любитель будет даже переводить и забивать», — сказал Царукян в эфире подкаста Асланбека Бадаева.

Напомним, в следующем поединке, который состоится 22 ноября в Дохе (Катар), Царукян встретится с австралийцем Дэном Хукером.

Материалы по теме
Царукяна перестали «мариновать» в UFC. Арман возглавит исторический турнир
Царукяна перестали «мариновать» в UFC. Арман возглавит исторический турнир
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android