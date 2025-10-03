«Даже любитель будет переводить». Царукян раскритиковал борцовские качества Топурии

Российский боец смешанных единоборств Арман Царукян высказался о чемпионе UFC в лёгком весе Илие Топурии.

«Я знаю, что я его вымотаю именно борьбой. Вымотаю, и он не выдержит тот темп, который я навяжу ему. он целыми днями бьёт по лапам, боксирует. ему никто в ноги особо не проходит, не переводит. Он берёт каких-то непонятных спарринг-партнёров, роняет, и все думают, что он какой-то сверъхестественный боец.

Думаю, если его привезти в Чечню или в Дагестан в любой зал, его там любитель будет даже переводить и забивать», — сказал Царукян в эфире подкаста Асланбека Бадаева.

Напомним, в следующем поединке, который состоится 22 ноября в Дохе (Катар), Царукян встретится с австралийцем Дэном Хукером.