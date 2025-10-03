Хабиб Нурмагомедов и Махачев поднялись в октагон к Зайнукову, чтобы поздравить с победой

Бывший чемпион UFC, а ныне член Зала славы, россиянин Хабиб Нурмагомедов и 33-летний бывший обладатель титула UFC в лёгком весе (до 70 кг) Ислам Махачев посетили турнир PFL Road to Dubai Champions Series 3.

Звёздные представители ММА поднялись в октагон, чтобы поздравить своего соотечественника Маккашарипа Зайнукова, который единогласным судейским решением (30-26, 29-28, 29-28) победил ирландца Джона Митчелла.

Фото: Кадр из трансляции

В главном бою вечера на турнире Professional Fighters League (PFL) также состоится российско-ирландское противостояние — Усман Нурмагомедов и Пол Хьюз проведут реванш. Примерное начало поединка — 23:00 мск.