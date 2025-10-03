Результаты взвешивания UFC 320. Анкалаев и Перейра — один вес, соперница Сантос со штрафом

В пятницу, 3 октября, в Лас-Вегасе состоялась церемония взвешивания участников турнира UFC 320. Спортивный портал «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами процедуры.
Результаты взвешивания UFC 320 (вес указан в кг).
Основной кард
Магомед Анкалаев (92,75) — Алекс Перейра (92,75);
Мераб Двалишвили (61,23 )— Кори Сэндхаген (61);
Иржи Прохазка (93,44) — Халил Раунтри (92,98);
Джош Эмметт (66,22) — Юссеф Залал (66,22);
Абусупьян Магомедов (84,14) — Джо Пайфер (84,36).
Предварительный кард
Атеба Готье (84,36) — Осман Диас (83,91);
Эдмен Шахбазян (84,14) — Андре Мунис (84,14);
Крис Гутьеррес (61,68) — Фарид Башарат (61,68);
Даниэль Сантос (68,49) — Чу Сан Ю (69,17);
Мэйси Чиассон (62,36)— Яна Сантос (Куницка) (61,23) — Мэйси не смогла уложиться в лимит и 25% гонорара отдаст Сантос;
Патрик Микс (61,68) — Якуб Виклач (61,68);
Пунаэле Сориано (77,33) — Николай Веретенников (77,33);
Рамиз Брахимай (77,33) — Остин Вандерфорд (77,33);
Вероника Харди (56,92) — Броган Уокер (56,47).