Результаты взвешивания UFC 320. Анкалаев и Перейра — один вес, соперница Сантос со штрафом

В пятницу, 3 октября, в Лас-Вегасе состоялась церемония взвешивания участников турнира UFC 320. Спортивный портал «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами процедуры.

Результаты взвешивания UFC 320 (вес указан в кг).

Основной кард

Магомед Анкалаев (92,75) — Алекс Перейра (92,75);

Мераб Двалишвили (61,23 )— Кори Сэндхаген (61);

Иржи Прохазка (93,44) — Халил Раунтри (92,98);

Джош Эмметт (66,22) — Юссеф Залал (66,22);

Абусупьян Магомедов (84,14) — Джо Пайфер (84,36).

Предварительный кард

Атеба Готье (84,36) — Осман Диас (83,91);

Эдмен Шахбазян (84,14) — Андре Мунис (84,14);

Крис Гутьеррес (61,68) — Фарид Башарат (61,68);

Даниэль Сантос (68,49) — Чу Сан Ю (69,17);

Мэйси Чиассон (62,36)— Яна Сантос (Куницка) (61,23) — Мэйси не смогла уложиться в лимит и 25% гонорара отдаст Сантос;

Патрик Микс (61,68) — Якуб Виклач (61,68);

Пунаэле Сориано (77,33) — Николай Веретенников (77,33);

Рамиз Брахимай (77,33) — Остин Вандерфорд (77,33);

Вероника Харди (56,92) — Броган Уокер (56,47).