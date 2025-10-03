Скидки
PFL Чемпионская Серия 3: Нурмагомедов vs. Хьюз 2
Смотреть трансляцию
18:30 Мск
Бокс/ММА Новости

Серхио Петтис нокаутировал Магомеда Магомедова на турнире PFL Road to Dubai Champions Seri
Комментарии

В пятницу, 3 октября, на «Кока-Кола Арена» в Дубае проходит турнир промоушена Professional Fighters League (PFL) под названием PFL Road to Dubai Champions Series 3. В рамках главного карда турнира свой поединок проводили российский боец Магомед Магомедов и представитель США Серхио Петтис.

Бой завершился победой Петтиса нокаутом во втором раунде. Петтис успешно применил бэкфист и вырубил россиянина.

PFL 2025. PFL Road to Dubai Champions Series 3, Дубай, ОАЭ
Магомед Магомедов — Серхио Петтис (W)
03 октября 2025, пятница. 22:20 МСК
Магомед Магомедов
Окончено
KO
Серхио Петтис

Петтис одержал 25-ю победу в 32 поединках в ММА. Магомедов потерпел пятое поражение в 26 боях.

В главном бою вечера также состоится российско-ирландское противостояние — Усман Нурмагомедов и Пол Хьюз проведут реванш. Примерное начало поединка — 23:00 мск.

