Серхио Петтис нокаутировал Магомеда Магомедова на турнире PFL Road to Dubai Champions Seri

В пятницу, 3 октября, на «Кока-Кола Арена» в Дубае проходит турнир промоушена Professional Fighters League (PFL) под названием PFL Road to Dubai Champions Series 3. В рамках главного карда турнира свой поединок проводили российский боец Магомед Магомедов и представитель США Серхио Петтис.

Бой завершился победой Петтиса нокаутом во втором раунде. Петтис успешно применил бэкфист и вырубил россиянина.

Петтис одержал 25-ю победу в 32 поединках в ММА. Магомедов потерпел пятое поражение в 26 боях.

В главном бою вечера также состоится российско-ирландское противостояние — Усман Нурмагомедов и Пол Хьюз проведут реванш. Примерное начало поединка — 23:00 мск.