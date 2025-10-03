Скидки
«Он меня **********». Скала — об исходе его боя с Джоном Джонсом

«Он меня **********». Скала — об исходе его боя с Джоном Джонсом
Легендарный рестлер промоушена WWE и голливудский актёр Дуэйн «Скала» Джонсон ответил, чем бы закончился его поединок с 38-летний бывшим двойным чемпионом UFC в тяжёлой и полутяжёлой весовой категории американцем Джоном Джонсом.

«Гарантирую, что он отправит мою челюсть на другой почтовый индекс. Он меня **********», — сказал Джонсон в беседе с интервьюером канала Complex Sports для социальной сети Х.

Ранее Джонс объявил о сотрудничестве с олимпийским чемпионом по вольной борьбе Гейблом Стивесоном и готовит его к карьере в ММА. Также Джонсон заявил о том, что получил сотрясение мозга на съёмках фильма про бойца Марка Керра.

