Усман Нурмагомедов единогласным решением победил Пола Хьюза и стал чемпионом PFL

В ночь на 4 октября на «Кока-Кола Арена» в Дубае завершился турнир промоушена Professional Fighters League (PFL) под названием PFL Road to Dubai Champions Series 3. В главном поединке вечера за титул чемпиона в лёгком весе состоялся реванш, в котором россиянин Усман Нурмагомедов единогласным судейским решением (50-45, 49- 46, 48-47) победил Пола Хьюза.

По ходу поединка Усман трижды попал в пах Полу. Дважды в первом раунде и один — в четвёртом. За 1:08 до конца боя атлеты столкнулись головами, и Нурмагомедов получил рассечение правого глаза.

В первом поединке между Нурмагомедовым и Хьюзом победу также одержал россиянин.