Брат Джона Джонса умер в возрасте 39 лет

Игрок в американский футбол, брат бывшего чемпиона UFC в двух весовых категориях Джона Джонса Артур Джонс скончался в возрасте 39 лет.

Об этом сообщила пресс-служба команды «Балтимор Рэйвенс», в составе которой выступал до завершения карьеры Джонс.

«Мы глубоко опечалены известием о внезапной кончине Артура Джонса. Присутствие Артура было подарком для всех, с кем он встречался. Его широкая, сияющая улыбка, заразительная энергия и неиссякаемый позитив создавали атмосферу, которая постоянно вдохновляла других. Он был добрым, вежливым и полным энтузиазма, всегда демонстрируя любовь к семье, товарищам по команде и друзьям», — заявил менеджер «Рэйвенс» Эрик ДеКоста.

