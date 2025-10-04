Скидки
Хабиб Нурмагомедов: представьте, каким крутым будет Усман, в том числе и благодаря Хьюзу

Хабиб Нурмагомедов: представьте, каким крутым будет Усман, в том числе и благодаря Хьюзу
Комментарии

Бывший чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов высказался о победе своего двоюродного брата, Усмана Нурмагомедова в поединке с ирландцем Полом Хьюзом.

«Хочу сказать спасибо Полу, благодаря твоим стараниям, мы улучшили Усмана после первого боя. В этот раз мы были намного лучше. Только представьте, каким крутым будет праймовый Усман будет через 5-6 лет, в том числе и благодаря Хьюзу. Нас сложно победить, мы всегда тренируемся, мы всегда здесь», — сказал Хабиб Нурмагомедов в интервью после боя.

Напомним, поединок завершился победой Усмана Нурмагомедова единогласным судейским решением (50-45, 49- 46, 48-47).

Комментарии
