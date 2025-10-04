Скидки
«Хотите сказать, что и это был близкий бой?» Нурмагомедов — о победе в реванше над Хьюзом

«Хотите сказать, что и это был близкий бой?» Нурмагомедов — о победе в реванше над Хьюзом
Непобеждённый российский боец и новый чемпион промоушена PFL в лёгком весе Усман Нурмагомедов высказался о результате своего титульного поединка с ирландцем Полом Хьюзом на турнире PFL Road to Dubai Champions Series 3. Усман победил единогласным решением (50-45, 49- 46, 48-47).

PFL 2025. PFL Road to Dubai Champions Series 3, Дубай, ОАЭ
Усман Нурмагомедов (W) — Пол Хьюз
03 октября 2025, пятница. 23:40 МСК
Усман Нурмагомедов
Окончено
UD
Пол Хьюз

«Неужели вы хотите сказать, что этот бой тоже был близким? Я чувствовал, что выиграл все раунды. Но бой был сложным.

Хьюз, я тебя не стал недооценивать в этот раз, мне кажется, скорее ты меня недооценил. Спасибо тебе за бой», — сказал Нурмагомедов после боя.

По ходу поединка Усман трижды попал в пах Полу. Дважды в первом раунде и один — в четвёртом. За 1:08 до конца боя атлеты столкнулись головами, и Нурмагомедов получил рассечение правого глаза.

Новости. Бокс/ММА
