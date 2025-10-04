Пол Хьюз: Дубай — мой второй дом, я вернусь

Ирландский боец смешанных единоборств Пол Хьюз высказался после поражения в поединке с российским непобеждённым бойцом Усманом Нурмагомедовым на турнире PFL Road to Dubai Champions Series 3.

«Спасибо всем моим болельщикам, что прилетели и поддержали. Дубай — мой второй дом, и я вернусь ребята, я вернусь», — сказал Пол Хьюз в интервью после боя.

Напомним, поединок завершился победой Усмана Нурмагомедова единогласным судейским решением (50-45, 49- 46, 48-47).

По ходу поединка Усман трижды попал в пах Полу. Дважды в первом раунде и один — в четвёртом. За 1:08 до конца боя атлеты столкнулись головами, и Нурмагомедов получил рассечение правого глаза.

В первом поединке между Нурмагомедовым и Хьюзом победу также одержал россиянин.