Главная Бокс/ММА Новости

Результаты турнира PFL Road to Dubai Champions Series 3

Результаты турнира PFL Road to Dubai Champions Series 3
В ночь на 4 октября на «Кока-Кола Арена» в Дубае завершился турнир промоушена Professional Fighters League (PFL) под названием PFL Road to Dubai Champions Series 3.

Представляем вашему вниманию результаты поединков бойцовского вечера.

PFL Road to Dubai Champions Series 3. Результаты боёв:

Усман Нурмагомедов победил Пола Хьюза единогласным решением (50-45, 49-46, 48-47) и стал новым чемпионом PFL в лёгком весе;
Кори Андерсон победил Довлетджана Ягшимурадова единогласным решением (49-45, 49-45, 48-47) и стал новым чемпионом PFL в полутяжёлом весе;
Серхио Петтис победил Магомеда Магомедова нокаутом (второй раунд, 4:31);
Арчи Колган победил Джея-Джея Уилсона единогласным решением (30-27, 30-27, 29-28);
Джек Картрайт победил Каолана Лограна единогласным решением (29-28, 29-28, 29-28);
Пуя Рахмани победил Слима Трабелси техническим нокаутом (первый раунд, 2:47);
Флорим Зендели победил Омара Эль-Дафрави единогласным решением (29-28, 29-28, 29-28);
Мирафзал Ахтамов победил Луана Сардинью раздельным решением (28-29, 29-28, 29-28);
Такэси Идзуми победил Винисиуса Ченчи единогласным решением (30-27, 29-28, 29-28);
Маккаширип Зайнуков победил Джона Митчелла единогласным решением (30-26, 29-28, 29-28);
Джаррах Аль-Силави победил Грегори Бабена раздельным решением (28-29, 29-28, 30-27).

