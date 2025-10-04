Скидки
Усман Нурмагомедов отреагировал на победу над Полом Хьюзом в титульном бою на турнире PFL

Непобеждённый российский боец Усман Нурмагомедов высказался после победы в титульном реванше над Полом Хьюзом из Ирландии, который состоялся в рамках главного событиея вечера смешанных единоборств промоушена Professional Fighters League (PFL) под названием PFL Road to Dubai Champions Series 3.

PFL 2025. PFL Road to Dubai Champions Series 3, Дубай, ОАЭ
Усман Нурмагомедов (W) — Пол Хьюз
03 октября 2025, пятница. 23:40 МСК
Усман Нурмагомедов
Окончено
UD
Пол Хьюз

«Невероятно. Спасибо всем, кто пришёл и поддерживал. Я победил сегодня перед своим отцом, стал чемпионом. Невероятно рад. Это был большой, крутой турнир», — сказал Усман Нурмагомедов после боя.

Напомним, россиянин единогласным судейским решением (50-45, 49- 46, 48-47) победил Хьюза. В первом поединке между Нурмагомедовым и Хьюзом победу также одержал россиянин.

Первый чемпион UFC из России:

