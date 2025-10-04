Усман Нурмагомедов отреагировал на победу над Полом Хьюзом в титульном бою на турнире PFL

Непобеждённый российский боец Усман Нурмагомедов высказался после победы в титульном реванше над Полом Хьюзом из Ирландии, который состоялся в рамках главного событиея вечера смешанных единоборств промоушена Professional Fighters League (PFL) под названием PFL Road to Dubai Champions Series 3.

«Невероятно. Спасибо всем, кто пришёл и поддерживал. Я победил сегодня перед своим отцом, стал чемпионом. Невероятно рад. Это был большой, крутой турнир», — сказал Усман Нурмагомедов после боя.

Напомним, россиянин единогласным судейским решением (50-45, 49- 46, 48-47) победил Хьюза. В первом поединке между Нурмагомедовым и Хьюзом победу также одержал россиянин.

Первый чемпион UFC из России: