Усман Нурмагомедов одержал решением судей шестую победу в карьере и третью подряд

27-летний непобеждённый российский боец, действующий чемпион PFL в лёгком весе Усман Нурмагомедов оформил шестую победу судейским решением в профессиональной карьере. В ночь с 3 на 4 октября мск Нурмагомедов защитил свой чемпионский титул, единогласным решением судей победив ирландского бойца Пола Хьюза в главном событии вечера смешанных единоборств PFL Champions Series 3.

Всего в профессиональной карьере Усман Нурмагомедов одержал 20 побед, выиграв все свои поединки. Восемь из них были оформлены нокаутом, шесть — сабмишеном, шесть — решением судей.

При этом три последних поединка подряд спортсмен выиграл судейским решением.

Видео: Махачев провёл борцовскую схватку с Усманом Нурмагомедовым