Усман Нурмагомедов одержал 20-ю победу в ММА. Россиянин остался непобеждённым

Комментарии

27-летний непобеждённый российский боец, действующий чемпион PFL в лёгком весе Усман Нурмагомедов одержал 20-ю победу в ММА в профессиональной карьере. В ночь с 3 на 4 октября мск Нурмагомедов защитил свой чемпионский титул, единогласным решением судей победив ирландского бойца Пола Хьюза в главном событии вечера смешанных единоборств PFL Champions Series 3.

PFL 2025. PFL Road to Dubai Champions Series 3, Дубай, ОАЭ
Усман Нурмагомедов (W) — Пол Хьюз
03 октября 2025, пятница. 23:40 МСК
Усман Нурмагомедов
Окончено
UD
Пол Хьюз

Нурмагомедов начал свою карьеру в ММА в 2017 году и провёл 20 боёв, одержав победы во всех. Из них восемь завершились досрочно техническим нокаутом, шесть — сабмишеном и ещё шесть боев закончились единогласным судейским решением. Три последних боя Нурмагомедова решением судей.

В первом поединке между Нурмагомедовым и Хьюзом победу также одержал россиянин.

