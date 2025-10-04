Усман Нурмагомедов одержал 20-ю победу в ММА. Россиянин остался непобеждённым

27-летний непобеждённый российский боец, действующий чемпион PFL в лёгком весе Усман Нурмагомедов одержал 20-ю победу в ММА в профессиональной карьере. В ночь с 3 на 4 октября мск Нурмагомедов защитил свой чемпионский титул, единогласным решением судей победив ирландского бойца Пола Хьюза в главном событии вечера смешанных единоборств PFL Champions Series 3.

Нурмагомедов начал свою карьеру в ММА в 2017 году и провёл 20 боёв, одержав победы во всех. Из них восемь завершились досрочно техническим нокаутом, шесть — сабмишеном и ещё шесть боев закончились единогласным судейским решением. Три последних боя Нурмагомедова решением судей.

В первом поединке между Нурмагомедовым и Хьюзом победу также одержал россиянин.

Материалы по теме Усман Нурмагомедов отреагировал на победу над Полом Хьюзом в титульном бою на турнире PFL

Самый короткий бой в ММА: