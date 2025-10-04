Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Появилось фото команды Усмана Нурмагомедова вместе с Хабибом и Исламом Махачевым

Появилось фото команды Усмана Нурмагомедова вместе с Хабибом и Исламом Махачевым
Комментарии

В Сети появилось совместное фото команды непобеждённого российского бойца смешанных единоборств Усмана Нурмагомедова после титульного боя PFL в лёгком весе с ирландцем Полом Хьюзом. Нурмагомедов защитил свой чемпионский пояс в главном событии турнира PFL Champions Series 3, который завершился в Дубае (ОАЭ) в ночь с 3 на 4 октября мск.

PFL 2025. PFL Road to Dubai Champions Series 3, Дубай, ОАЭ
Усман Нурмагомедов (W) — Пол Хьюз
03 октября 2025, пятница. 23:40 МСК
Усман Нурмагомедов
Окончено
UD
Пол Хьюз

На фотографии вместе с командой Усмана присутствуют его троюродный брат — непобеждённый экс-чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов и экс-чемпион UFC в лёгком весе, первый номер рейтинга UFC в лёгком весе Ислам Махачев.

Бой между Усманом Нурмагомедовым и Полом Хьюзом завершился победой российского бойца единогласным решением судей.

Видео: Хабиб провёл спарринг с Усманом Нурмагомедовым

Материалы по теме
Усман Нурмагомедов одержал 20-ю победу в ММА. Россиянин остался непобеждённым
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android