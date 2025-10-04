Появилось фото команды Усмана Нурмагомедова вместе с Хабибом и Исламом Махачевым

В Сети появилось совместное фото команды непобеждённого российского бойца смешанных единоборств Усмана Нурмагомедова после титульного боя PFL в лёгком весе с ирландцем Полом Хьюзом. Нурмагомедов защитил свой чемпионский пояс в главном событии турнира PFL Champions Series 3, который завершился в Дубае (ОАЭ) в ночь с 3 на 4 октября мск.

На фотографии вместе с командой Усмана присутствуют его троюродный брат — непобеждённый экс-чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов и экс-чемпион UFC в лёгком весе, первый номер рейтинга UFC в лёгком весе Ислам Махачев.

Бой между Усманом Нурмагомедовым и Полом Хьюзом завершился победой российского бойца единогласным решением судей.

