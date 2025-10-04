Статистика боя Усман Нурмагомедов — Пол Хьюз

В ночь с 3 на 4 октября на «Кока-Кола Арене» в Дубае завершился турнир промоушена Professional Fighters League (PFL) под названием PFL Road to Dubai Champions Series 3. В главном поединке вечера за титул чемпиона в лёгком весе состоялся реванш, в котором россиянин Усман Нурмагомедов единогласным судейским решением (50-45, 49- 46, 48-47) победил Пола Хьюза. «Чемпионат» предлагает ознакомиться со статистикой боя.

Россиянин нанёс большее количество ударов, чем соперник (86-71). По ударам в голову также преимущество у Усмана (40-25), а вот по телу бил больше Хьюз (33-25). Нурмагомедов доминировал и по тейкдаунам (14-1).

В первом поединке между Нурмагомедовым и Хьюзом победу также одержал россиянин.