Бокс/ММА

Конор Макгрегор опубликовал пост после смерти брата Джона Джонса в возрасте 39 лет

Конор Макгрегор опубликовал пост после смерти брата Джона Джонса в возрасте 39 лет


Знаменитый ирландский боец смешанных единоборств (ММА) бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор отреагировал на смерть брата именитого бойца Джона ДжонсаАртура Джонса.

«Очень грустно слышать эту новость. Артур был замечательным человеком, добрым гигантом. Пусть Бог будет с тобой, Артур Джонс», — написал на своей страничке в Х Макгрегор.

Напомним, трагическая новость о смерти Артур появилась сегодня в полночь. Он являлся игроком в американский футбол и ушёл из жизни в возрасте 39 лет.

Его брат Джон Джонс недавно объявил о завершении карьеры, однако несколько раз после этого намекал на возможное возвращение в спорт.

Джон Джонс купается в бассейне с дагестанскими бойцами

Брат Джона Джонса умер в возрасте 39 лет
