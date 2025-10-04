Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

4 октября главные новости спорта, футбол, хоккей, PFL, КХЛ, НХЛ

Усман Нурмагомедов защитил пояс PFL, Тарасенко забил за «Миннесоту». Главное к утру
Аудио-версия:
Комментарии

Российский чемпион лёгкого веса PFL Усман Нурмагомедов успешно защитил титул в реванше против ирландца Пола Хьюза, форвард Владимир Тарасенко забил дебютный гол за «Миннесоту Уайлд» в рамках предсезонного матча НХЛ, магнитогорский «Металлург» переиграл московский ЦСКА в КХЛ. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

  1. Усман Нурмагомедов единогласным решением победил Пола Хьюза и стал чемпионом PFL.
  2. Гол Тарасенко и ассист Капризова помогли «Миннесоте» обыграть «Чикаго».
  3. «Металлург» одержал вторую победу над ЦСКА в сезоне.
  4. «Ак Барс» крупно обыграл «Амур» в домашнем матче.
  5. Петтис нокаутировал Магомедова на турнире PFL Road to Dubai Champions Series 3.
  6. Брат Джона Джонса умер в возрасте 39 лет.
  7. «Барселона» хочет приобрести одного из самых дорогих футболистов мира — El Nacional.
  8. Сборная Украины обыграла Парагвай и с первого места вышла в 1/8 финала ЧМ до 20 лет.
  9. «Борнмут» поднялся на второе место в таблице АПЛ, одержав волевую победу над «Фулхэмом».
  10. «Антальяспор» с Джикией в составе со счётом 2:5 уступил «Ризерспору» в чемпионате Турции.

Главные новости дня

Материалы по теме
Топ-события субботы: «Челси» — «Ливерпуль», «Акрон» — «Зенит», теннис, хоккей и Формула-1
Топ-события субботы: «Челси» — «Ливерпуль», «Акрон» — «Зенит», теннис, хоккей и Формула-1
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android