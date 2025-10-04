Усман Нурмагомедов защитил пояс PFL, Тарасенко забил за «Миннесоту». Главное к утру

Российский чемпион лёгкого веса PFL Усман Нурмагомедов успешно защитил титул в реванше против ирландца Пола Хьюза, форвард Владимир Тарасенко забил дебютный гол за «Миннесоту Уайлд» в рамках предсезонного матча НХЛ, магнитогорский «Металлург» переиграл московский ЦСКА в КХЛ. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

