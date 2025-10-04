Усман Нурмагомедов защитил пояс PFL, Тарасенко забил за «Миннесоту». Главное к утру
Российский чемпион лёгкого веса PFL Усман Нурмагомедов успешно защитил титул в реванше против ирландца Пола Хьюза, форвард Владимир Тарасенко забил дебютный гол за «Миннесоту Уайлд» в рамках предсезонного матча НХЛ, магнитогорский «Металлург» переиграл московский ЦСКА в КХЛ. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».
- Усман Нурмагомедов единогласным решением победил Пола Хьюза и стал чемпионом PFL.
- Гол Тарасенко и ассист Капризова помогли «Миннесоте» обыграть «Чикаго».
- «Металлург» одержал вторую победу над ЦСКА в сезоне.
- «Ак Барс» крупно обыграл «Амур» в домашнем матче.
- Петтис нокаутировал Магомедова на турнире PFL Road to Dubai Champions Series 3.
- Брат Джона Джонса умер в возрасте 39 лет.
- «Барселона» хочет приобрести одного из самых дорогих футболистов мира — El Nacional.
- Сборная Украины обыграла Парагвай и с первого места вышла в 1/8 финала ЧМ до 20 лет.
- «Борнмут» поднялся на второе место в таблице АПЛ, одержав волевую победу над «Фулхэмом».
- «Антальяспор» с Джикией в составе со счётом 2:5 уступил «Ризерспору» в чемпионате Турции.
Комментарии