Финальная битва взглядов Магомеда Анкалаева и Алекса Перейры перед UFC 320

Чемпион UFC в полутяжёлом весе (до 93 кг) россиянин Магомед Анкалаев и его соперник бразилец Алекс Перейра провели финальную битву взглядов перед боем 5 октября на турнире UFC 320 в Лас-Вегасе (США).

UFC 2025. UFC 320, Лас-Вегас, США
Магомед Анкалаев — Алекс Перейра
05 октября 2025, воскресенье. 07:00 МСК
Магомед Анкалаев
Не началось
Алекс Перейра

Первое противостояние Анкалаева и Перейры прошло 9 марта 2025 года на турнире UFC 313. Поединок длился все пять раундов и завершился победой Магомеда единогласным решением судей.

На счету Магомеда 21 победа в ММА и одно поражение. Один бой с его участием завершился вничью и один поединок остался без результата. У Алекса Перейры 12 побед и три поражения. До первого боя с россиянином он шёл на серии их пяти выигранных боёв.

Поединок бойцов начнётся не ранее 7:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую-онлайн трансляцию турнира и событий вокруг него.

Анкалаев и Перейра выясняют отношения в UFC PI

