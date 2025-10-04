Опубликованы судейские записки реванша Нурмагомедов — Хьюз с ошибками в подсчётах

Пресс-служба PFL опубликовала судейские карточки реванша между чемпионом PFL россиянином Усманом Нурмагомедовым и ирландцем Полом Хьюзом, который состоялся 3 октября в Дубае (ОАЭ) на турнире PFL Road to Dubai Champions Series 3. Бой завершился в пользу Усмана единогласным решением судей (50-45, 49-46, 48-47).

Интересно, что в опубликованных карточках суммарные оценки за раунды не соответствуют итоговому счёту, который указан. Например, у Хади Али указана оценка 49-46, но при этом он отдал Усману все пять раундов, что означает 50 очков.

Фото: Пресс-служба PFL

Однако позднее пресс-служба лиги удалила документ и опубликовала официальные оценки судей без ошибок в подсчётах.