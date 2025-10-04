Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Опубликованы судейские записки реванша Нурмагомедов — Хьюз с ошибками в подсчётах

Опубликованы судейские записки реванша Нурмагомедов — Хьюз с ошибками в подсчётах
Комментарии

Пресс-служба PFL опубликовала судейские карточки реванша между чемпионом PFL россиянином Усманом Нурмагомедовым и ирландцем Полом Хьюзом, который состоялся 3 октября в Дубае (ОАЭ) на турнире PFL Road to Dubai Champions Series 3. Бой завершился в пользу Усмана единогласным решением судей (50-45, 49-46, 48-47).

PFL 2025. PFL Road to Dubai Champions Series 3, Дубай, ОАЭ
Усман Нурмагомедов (W) — Пол Хьюз
03 октября 2025, пятница. 23:40 МСК
Усман Нурмагомедов
Окончено
UD
Пол Хьюз

Интересно, что в опубликованных карточках суммарные оценки за раунды не соответствуют итоговому счёту, который указан. Например, у Хади Али указана оценка 49-46, но при этом он отдал Усману все пять раундов, что означает 50 очков.

Фото: Пресс-служба PFL

Однако позднее пресс-служба лиги удалила документ и опубликовала официальные оценки судей без ошибок в подсчётах.

Фото: Пресс-служба PFL

Материалы по теме
Нервный и сложный триумф. Усман Нурмагомедов снова победил «нового Конора»
Нервный и сложный триумф. Усман Нурмагомедов снова победил «нового Конора»
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android