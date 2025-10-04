«Должно быть 50-44. Первый раунд 10-8». У. Нурмагомедов — о решении судей в бою с Хьюзом

Непобеждённый 27-летний действующий обладатель чемпионского титула PFL в лёгком весе россиянин Усман Нурмагомедов сообщил, что не согласен с оценкой судей в реванше с ирландцем Полом Хьюзом, который состоялся 3 октября в Дубае (ОАЭ) на турнире PFL Road to Dubai Champions Series 3. Бой завершился в пользу Усмана единогласным решением судей (50-45, 49-46, 48-47).

«Справедлива ли оценка 50-45? Я думаю, что должно быть 50-44. Первый раунд 10-8», — сказал Нурмагомедов во время общения с журналистами.

Для российского бойца эта победа стала 20-й на профессиональном уровне. Усман продолжает оставаться непобеждённым.