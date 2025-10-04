Скидки
Фото: Двалишвили провёл финальную битву взглядов с Сэндхагеном перед боем на UFC 320

Комментарии

34-летний действующий обладатель титула UFC в легчайшем весе грузин Мераб Двалишвили и бывший претендент на временный чемпионский пояс UFC в категории до 61 кг американец Кори Сэндхаген провели финальную битву взглядов перед боем, который станет соглавным событием турнира UFC 320. Ивент состоится в Лас-Вегасе (штат Невада, США) завтра, 5 октября.

UFC 2025. UFC 320, Лас-Вегас, США
Мераб Двалишвили — Кори Сэндхаген
05 октября 2025, воскресенье. 06:30 МСК
Мераб Двалишвили
Не началось
Кори Сэндхаген

Фото: Кадр из трансляции

Представитель Грузии дебютировал как профессиональный боец ММА в 2013 году, а с 2017-го он начал выступать в UFC.

Первые два поединка в престижнейшей организации мира Двалишвили проиграл, после чего вышел на победную серию из 13 боёв. В его активе есть победы над такими бойцами, как Джон Додсон, Жозе Альдо, Пётр Ян, Генри Сехудо, Шон О’Мэлли и Умар Нурмагомедов.

