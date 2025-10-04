Иржи Прохазка и Халил Раунтри провели битву взглядов в преддверии поединка на UFC 320

Бывший обладатель титула UFC в категории до 93 кг чех Иржи Прохазка провёл финальную битву взглядов с экс-претендентом на чемпионский пояс UFC в полутяжёлом весе американцем Халилом Раунтри-младшим в преддверии поединка, который станет третьим по значимости событием турнира UFC 320. Ивент состоится в Лас-Вегасе (штат Невада, США) завтра, 5 октября.

Фото: Кадр из трансляции

Напомним, в последнем поединке, который состоялся 18 января на турнире UFC 311 в Лос-Анджелесе (штат Калифорния, США), Иржи разделил октагон с бывшим чемпионом UFC в полутяжёлом весе американцем Джамалом Хиллом. Бой завершился победой чешского атлета нокаутом в третьем раунде.

Халил, в свою очередь, также провёл последний бой против Джамала Хилла. Их поединок состоялся на турнире UFC on ABC 8. Бой продлился все пять раундов и завершился в пользу Халила единогласным решением судей.