Иржи Прохазка и Халил Раунтри провели битву взглядов в преддверии поединка на UFC 320

Бывший обладатель титула UFC в категории до 93 кг чех Иржи Прохазка провёл финальную битву взглядов с экс-претендентом на чемпионский пояс UFC в полутяжёлом весе американцем Халилом Раунтри-младшим в преддверии поединка, который станет третьим по значимости событием турнира UFC 320. Ивент состоится в Лас-Вегасе (штат Невада, США) завтра, 5 октября.

UFC 2025. UFC 320, Лас-Вегас, США
Иржи Прохазка — Халил Раунтри
05 октября 2025, воскресенье. 06:00 МСК
Иржи Прохазка
Не началось
Халил Раунтри

Фото: Кадр из трансляции

Напомним, в последнем поединке, который состоялся 18 января на турнире UFC 311 в Лос-Анджелесе (штат Калифорния, США), Иржи разделил октагон с бывшим чемпионом UFC в полутяжёлом весе американцем Джамалом Хиллом. Бой завершился победой чешского атлета нокаутом в третьем раунде.

Халил, в свою очередь, также провёл последний бой против Джамала Хилла. Их поединок состоялся на турнире UFC on ABC 8. Бой продлился все пять раундов и завершился в пользу Халила единогласным решением судей.

