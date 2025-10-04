Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Абусупьян Магомедов провёл финальный стердаун с Джо Пайфером перед боем на UFC 320

Абусупьян Магомедов провёл финальный стердаун с Джо Пайфером перед боем на UFC 320
Комментарии

Немецкий боец UFC дагестанского происхождения, выступающий в среднем весе, Абусупьян Магомедов и представитель США Джо Пайфер провели финальную дуэль взглядов в преддверии боя, который состоится на турнире UFC 320. Ивен пройдёт в Лас-Вегасе (штат Невада, США) завтра, 5 октября.

UFC 2025. UFC 320, Лас-Вегас, США
Абусупьян Магомедов — Джо Пайфер
05 октября 2025, воскресенье. 05:00 МСК
Абусупьян Магомедов
Не началось
Джо Пайфер

Фото: Кадр из трансляции

Напомним, Абусу 34 года. В своём рекорде Магомедов имеет 28 побед, из которых 21 была одержана досрочно, шесть поражений, а один поединок был признан ничьей решением большинства судей. В настоящий момент Абусупьян идёт на серии из трёх побед в UFC.

Пайферу, в свою очередь, 28 лет. В своём рекорде американский боец имеет 14 побед, из которых 12 были одержаны досрочно, и три поражения.

Материалы по теме
UFC 320: Анкалаев проводит первую защиту. Сможет ли Перейра взять реванш? LIVE
Live
UFC 320: Анкалаев проводит первую защиту. Сможет ли Перейра взять реванш? LIVE
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android