Абусупьян Магомедов провёл финальный стердаун с Джо Пайфером перед боем на UFC 320

Немецкий боец UFC дагестанского происхождения, выступающий в среднем весе, Абусупьян Магомедов и представитель США Джо Пайфер провели финальную дуэль взглядов в преддверии боя, который состоится на турнире UFC 320. Ивен пройдёт в Лас-Вегасе (штат Невада, США) завтра, 5 октября.

Фото: Кадр из трансляции

Напомним, Абусу 34 года. В своём рекорде Магомедов имеет 28 побед, из которых 21 была одержана досрочно, шесть поражений, а один поединок был признан ничьей решением большинства судей. В настоящий момент Абусупьян идёт на серии из трёх побед в UFC.

Пайферу, в свою очередь, 28 лет. В своём рекорде американский боец имеет 14 побед, из которых 12 были одержаны досрочно, и три поражения.