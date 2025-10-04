«Он очень скользкий был, вазелином намазался, что ли». У. Нурмагомедов — о Хьюзе в реванше

Непобеждённый 27-летний действующий обладатель чемпионского титула PFL в лёгком весе россиянин Усман Нурмагомедов высказался насчёт своего выступления в реванше с ирландцем Полом Хьюзом, который состоялся 3 октября в Дубае (ОАЭ) на турнире PFL Road to Dubai Champions Series 3. Бой завершился в пользу Усмана единогласным решением судей (50-45, 49-46, 48-47).

«Как готовился, так и подрался. Я в каждом раунде мог лучше. Но мне говорили: «Не меняй, делай то, что говорим». Так и подрался. Как вам моя борьба? А как вам его защита? Он очень скользкий был. Не знаю, вазелином намазался, что ли. Поэтому ему удавалось уходить», — сказал Нурмагомедов во время общения с журналистами.