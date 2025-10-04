«О боже, отвратительно». Журналист раскритиковал решение судей в бою Нурмагомедов — Хьюз

Авторитетный американский журналист Ариэль Хельвани жёстко раскритиковал оценки судей в реванше между 27-летним чемпионом PFL в лёгком весе россиянином Усманом Нурмагомедовым и ирландцем Полом Хьюзом, который состоялся 3 октября в Дубае (ОАЭ) на турнире PFL Road to Dubai Champions Series 3. Бой завершился в пользу Усмана единогласным решением судей (50-45, 49-46, 48-47).

«О боже. Один судья поставил 50–45, другой — 49–46. Усман победил. Бой был близким. 50–45 (и 49–46) — это просто безумие.

50–45 в пользу Усмана — пожалуй, худшая судейская оценка в истории ММА. Отвратительно. Это был очень близкий и отличный бой. Судья, поставивший 50–45, никогда больше не должен судить», — написал Хельвани соцсети X.