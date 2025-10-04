Скидки
Реакция Хабиба и Махачева на поражение одноклубника нокаутом на турнире PFL

Реакция Хабиба и Махачева на поражение одноклубника нокаутом на турнире PFL
37-летний член Зала славы UFC, а также бывший обладатель титула UFC в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов и экс-чемпион UFC в категории до 70 кг соотечественник Ислам Махачевы были огорчены поражением своего одноклубника Магомеда Магомедова в бою с Серхио Петтисом, который состоялся 3 октября в Дубае (ОАЭ) на турнире PFL Road to Dubai Champions Series 3. Бой завершился в пользу Серхио нокаутом локтем с разворота во втором раунде.

PFL 2025. PFL Road to Dubai Champions Series 3, Дубай, ОАЭ
Магомед Магомедов — Серхио Петтис (W)
03 октября 2025, пятница. 22:20 МСК
Магомед Магомедов
Окончено
KO
Серхио Петтис

Фото: Скриншот из видео, которое опубликовал аккаунт Red Corner MMA в социальной сети Х

Таким образом, американский боец одержал 25-ю победу на профессиональном уровне, имея также семь поражений. Для Магомедова это поражение стало пятым в смешанных единоборствах.

