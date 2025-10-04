Макгрегор язвительно отреагировал на поражение Хьюза в реванше с Усманом Нурмагомедовым

37-летний бывший двойной чемпион UFC в категории до 66 кг и до 70 кг весе ирландец Конор Макгрегор ёмко отреагировал на поражение соотечественника Пола Хьюза в реванше с непобеждённым 27-летним обладателем титула PFL в лёгком весе россиянином Усманом Нурмагомедовым, который состоялся 3 октября в Дубае (ОАЭ) на турнире PFL Road to Dubai Champions Series 3. Бой завершился в пользу Усмана единогласным решением судей (50-45, 49-46, 48-47).

«Пук по ветру», — написал Макгрегор на своей странице в социальной сети Х.

Для ирландского бойца это поражение стало третьим на профессиональном уровне. Также отметим, что в первом поединке между Полом и Усманом победу одержал последний решением большинства судей.