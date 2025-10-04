Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Макгрегор язвительно отреагировал на поражение Хьюза в реванше с Усманом Нурмагомедовым

Макгрегор язвительно отреагировал на поражение Хьюза в реванше с Усманом Нурмагомедовым
Комментарии

37-летний бывший двойной чемпион UFC в категории до 66 кг и до 70 кг весе ирландец Конор Макгрегор ёмко отреагировал на поражение соотечественника Пола Хьюза в реванше с непобеждённым 27-летним обладателем титула PFL в лёгком весе россиянином Усманом Нурмагомедовым, который состоялся 3 октября в Дубае (ОАЭ) на турнире PFL Road to Dubai Champions Series 3. Бой завершился в пользу Усмана единогласным решением судей (50-45, 49-46, 48-47).

PFL 2025. PFL Road to Dubai Champions Series 3, Дубай, ОАЭ
Усман Нурмагомедов (W) — Пол Хьюз
03 октября 2025, пятница. 23:40 МСК
Усман Нурмагомедов
Окончено
UD
Пол Хьюз

«Пук по ветру», — написал Макгрегор на своей странице в социальной сети Х.

Для ирландского бойца это поражение стало третьим на профессиональном уровне. Также отметим, что в первом поединке между Полом и Усманом победу одержал последний решением большинства судей.

Материалы по теме
Огромный фронт работы. Усману Нурмагомедову пока рано покорять UFC
Огромный фронт работы. Усману Нурмагомедову пока рано покорять UFC
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android