«Ему двойка сегодня, он сломался». Нурмагомедов — о выступлении Хьюза в реванше с ним

Непобеждённый 27-летний действующий обладатель чемпионского титула PFL в лёгком весе россиянин Усман Нурмагомедов оценил выступление своего соперника, ирландца Пола Хьюза в реванше, который состоялся 3 октября в Дубае (ОАЭ) на турнире PFL Road to Dubai Champions Series 3. Бой завершился в пользу Усмана единогласным решением судей (50-45, 49-46, 48-47).

«После первого раунда он мне сказал: «Увидимся в пятом». Увиделись… В пятом раунде почувствовал я, один пропустил в корпус. Там дыхание чуть сбилось, ногой он попал. Ещё руку повредил о его челюсть.

Симулировал ли он? Знаете, я думаю, он сломался. Моё мнение — в первом раунде он ещё не осознавал, куда попал. В четвёртом или третьем, когда его головой ударил, я ему сказал: «Я здесь до утра с тобой буду драться. Ты очень сильно ошибся в этот раз». И он мне говорит: «Увидимся в четвёртом-пятом». Пол не сделал домашнюю работу, если честно. Ему двойка сегодня», — сказал Нурмагомедов во время общения с журналистами.