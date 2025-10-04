Скидки
«Ему двойка сегодня, он сломался». Нурмагомедов — о выступлении Хьюза в реванше с ним

Непобеждённый 27-летний действующий обладатель чемпионского титула PFL в лёгком весе россиянин Усман Нурмагомедов оценил выступление своего соперника, ирландца Пола Хьюза в реванше, который состоялся 3 октября в Дубае (ОАЭ) на турнире PFL Road to Dubai Champions Series 3. Бой завершился в пользу Усмана единогласным решением судей (50-45, 49-46, 48-47).

PFL 2025. PFL Road to Dubai Champions Series 3, Дубай, ОАЭ
Усман Нурмагомедов (W) — Пол Хьюз
03 октября 2025, пятница. 23:40 МСК
Усман Нурмагомедов
Окончено
UD
Пол Хьюз

«После первого раунда он мне сказал: «Увидимся в пятом». Увиделись… В пятом раунде почувствовал я, один пропустил в корпус. Там дыхание чуть сбилось, ногой он попал. Ещё руку повредил о его челюсть.

Симулировал ли он? Знаете, я думаю, он сломался. Моё мнение — в первом раунде он ещё не осознавал, куда попал. В четвёртом или третьем, когда его головой ударил, я ему сказал: «Я здесь до утра с тобой буду драться. Ты очень сильно ошибся в этот раз». И он мне говорит: «Увидимся в четвёртом-пятом». Пол не сделал домашнюю работу, если честно. Ему двойка сегодня», — сказал Нурмагомедов во время общения с журналистами.

