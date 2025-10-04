Анкалаев: слова закончились. Завтра все те, кто меня освистывают, будут плакать!

33-летний действующий обладатель титула UFC в полутяжёлом весе россиянин Магомед Анкалаев оставил обещание болельщикам в преддверии реванша с экс-чемпионом UFC в категории до 84 кг и до 93 кг бразильцем Алексом Перейрой, который состоится завтра, 5 октября, в Лас-Вегасе (штат Невада, США) на турнире UFC 320.

«Слова закончились. Завтра все эти люди [которые сейчас меня освистывают] будут плакать!» — сказал Анкалаев после официальной церемонии взвешивания.

Первый поединок между Анкалаевым и Перейрой состоялся 9 марта 2025 года на турнире UFC 313. Их бой продлился все пять раундов и завершился победой Магомеда единогласным решением судей. Таким образом, российский боец завоевал титул чемпиона UFC. Для Перейры это поражение стало первым с момента перехода в полутяжёлый вес.