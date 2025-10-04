«Он заплатит за всё, что сказал». Алекс Перейра — о реванше с Анкалаевым

38-летний экс-чемпион UFC в категории до 84 кг и до 93 кг бразилец Алекс Перейра поделился настроем в преддверии реванша с 33-летним действующим обладателем титула UFC в категории до 93 кг россиянином Магомедом Анкалаевым, который состоится завтра, 5 октября, в Лас-Вегасе (штат Невада, США) на турнире UFC 320.

«Я хочу сказать только одно — Магомед заплатит за всё, что сказал, и за всё, что люди говорили от его имени. Он больше не сможет скрываться», — сказал Перейра после официальной церемонии взвешивания.

Первый поединок между Анкалаевым и Перейрой состоялся 9 марта 2025 года на турнире UFC 313. Их бой продлился все пять раундов и завершился победой Магомеда единогласным решением судей. Таким образом, российский боец завоевал титул чемпиона UFC. Для Перейры это поражение стало первым с момента перехода в полутяжёлый вес.