Магомед Анкалаев: статистика боев, рейтинг в UFC, рекорд, сколько побед, поражений

33-летний действующий обладатель титула UFC в полутяжёлом весе россиянин Магомед Анкалаев проведёт следующий поединок против экс-чемпиона UFC в категории до 84 кг и до 93 кг бразильца Алекса Перейры, который состоится завтра, 5 октября, в Лас-Вегасе (штат Невада, США) на турнире UFC 320.

В своём профессиональном рекорде Магомед имеет 21 победу, из которых 11 были одержаны досрочно, одно поражение, а также один бой был признан ничьей и ещё один — несостоявшимся. В данный момент российский боец занимает седьмое место в рейтинге лучших бойцов UFC вне зависимости от весовых категорий.

Бой Магомеда с Алексом начнётся не ранее 7:00 по московскому времени. В прямом эфире ивент можно будет посмотреть на телеканалах «Матч!» и «Матч! Боец», а также на платформе UFC Fight Pass. Кроме того, «Чемпионат» будет вести прямую онлайн-трансляцию, в которой отразит наиболее важные события поединка.