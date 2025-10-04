Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Магомед Анкалаев: статистика боев, рейтинг в UFC, рекорд, сколько побед, поражений

Магомед Анкалаев: статистика боев, рейтинг в UFC, рекорд, сколько побед, поражений
Аудио-версия:
Комментарии

33-летний действующий обладатель титула UFC в полутяжёлом весе россиянин Магомед Анкалаев проведёт следующий поединок против экс-чемпиона UFC в категории до 84 кг и до 93 кг бразильца Алекса Перейры, который состоится завтра, 5 октября, в Лас-Вегасе (штат Невада, США) на турнире UFC 320.

UFC 2025. UFC 320, Лас-Вегас, США
Магомед Анкалаев — Алекс Перейра
05 октября 2025, воскресенье. 07:00 МСК
Магомед Анкалаев
Не началось
Алекс Перейра

В своём профессиональном рекорде Магомед имеет 21 победу, из которых 11 были одержаны досрочно, одно поражение, а также один бой был признан ничьей и ещё один — несостоявшимся. В данный момент российский боец занимает седьмое место в рейтинге лучших бойцов UFC вне зависимости от весовых категорий.

Бой Магомеда с Алексом начнётся не ранее 7:00 по московскому времени. В прямом эфире ивент можно будет посмотреть на телеканалах «Матч!» и «Матч! Боец», а также на платформе UFC Fight Pass. Кроме того, «Чемпионат» будет вести прямую онлайн-трансляцию, в которой отразит наиболее важные события поединка.

Материалы по теме
UFC 320: Анкалаев и Перейра готовы к реваншу! Что подарит фанатам турнир года? LIVE
Live
UFC 320: Анкалаев и Перейра готовы к реваншу! Что подарит фанатам турнир года? LIVE
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android