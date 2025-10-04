Скидки
Бокс/ММА Новости

Гонорары Магомеда Анкалаева и Алекса Перейры за бой-реванш 5 октября 2025-го

Гонорары Магомеда Анкалаева и Алекса Перейры за бой-реванш 5 октября 2025-го
Завтра, 5 октября, в Лас-Вегасе (штат Невада, США) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC 320, в главном событии которого пройдёт реванш между 33-летним действующим обладателем титула UFC в полутяжёлом весе россиянином Магомедом Анкалаевым и 38-летним экс-чемпионом UFC в категории до 84 кг и до 93 кг бразильцем Алексом Перейрой.

UFC 2025. UFC 320, Лас-Вегас, США
Магомед Анкалаев — Алекс Перейра
05 октября 2025, воскресенье. 07:00 МСК
Магомед Анкалаев
Не началось
Алекс Перейра

Согласно имеющейся информации, Анкалаев заработает за предстоящий бой ориентировочно $ 2,5 млн, включая гарантированный и спонсорский гонорар и другие выплаты, а его оппонент Перейра — $ 2,82 млн.

Бой начнётся не ранее 7:00 по московскому времени. В прямом эфире ивент можно будет посмотреть на телеканалах «Матч!» и «Матч! Боец», а также на платформе UFC Fight Pass. Кроме того, «Чемпионат» будет вести прямую онлайн-трансляцию, в которой отразит наиболее важные события поединка.

Первый поединок между Анкалаевым и Перейрой состоялся 9 марта 2025 года на турнире UFC 313. Их бой продлился все пять раундов и завершился победой Магомеда единогласным решением судей. Таким образом, российский боец завоевал титул чемпиона UFC. Для Перейры это поражение стало первым с момента перехода в полутяжёлый вес.

