Алекс Перейра: статистика боев, рейтинг в UFC, рекорд, сколько побед, поражений

38-летний экс-чемпион UFC в категории до 84 кг и до 93 кг бразилец Алекс Перейра проведёт следующий поединок против 33-летнего действующего обладателя титула UFC в полутяжёлом весе россиянина Магомеда Анкалаева, который состоится завтра, 5 октября, в Лас-Вегасе (штат Невада, США) на турнире UFC 320. Для бойцов это будет реванш.

В своём профессиональном рекорде Алекс Перейра имеет 12 побед, из которых 10 были одержаны досрочно, и три поражения. В рейтинге бойцов полутяжёлого дивизиона UFC бразильский боец занимает первую строчку, а в топе лучших бойцов UFC вне зависимости от весовых категорий — 10-ю.