Под какую песню выходит Магомед Анкалаев: музыка, трек

33-летний действующий обладатель титула UFC в полутяжёлом весе россиянин Магомед Анкалаев проведёт следующий поединок против экс-чемпиона UFC в категории до 84 кг и до 93 кг бразильца Алекса Перейры, который состоится завтра, 5 октября, в Лас-Вегасе (штат Невада, США) на турнире UFC 320.

На свои бои российский боец выходит под трек «Чеченская Лезгинка» за авторством Dj Chechen. Ранее Магомед также выходил под композицию «Мой Нанак» чеченской певицы Тамилы Сагаиповы.

Бой Магомеда с Алексом начнётся не ранее 7:00 по московскому времени. В прямом эфире ивент можно будет посмотреть на телеканалах «Матч!» и «Матч! Боец», а также на платформе UFC Fight Pass. Кроме того, «Чемпионат» будет вести прямую онлайн-трансляцию, в которой отразит наиболее важные события поединка.