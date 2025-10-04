Иржи Прохазка составил идеального бойца UFC, не упомянув Джонса и Макгрегора

Бывший обладатель чемпионского титула UFC в полутяжёлой весовой категории (до 93 кг) чех Иржи Прохазка составил идеального бойца UFC в интервью порталу TNT Sports.

Идеальный боец UFC по мнению Иржи Прохазки.

Нокаутирующая мощь — Фрэнсис Нганну

Удары ногами — Алекс Перейра

Бойцовский IQ — Деметриус Джонсон

Борьба — Хамзат Чимаев

Крепость челюсти/способность держать удары — Иржи Прохазка

Скорость — Хабиб Нурмагомедов

Навыки публичного выступления — Майкл Биспинг

Напомним, в последнем поединке, который состоялся 18 января на турнире UFC 311 в Лос-Анджелесе (штат Калифорния, США), Иржи разделил октагон с бывшим чемпионом UFC в полутяжёлом весе американцем Джамалом Хиллом. Бой завершился победой чешского атлета нокаутом в третьем раунде.

В профессиональном рекорде у Прохазки 31 победа, из которых 30 были одержаны досрочно, пять поражений, а один поединок был признан ничьей. В североамериканском промоушене Иржи дебютировал на турнире UFC 251, который состоялся 11 июля 2020 года.