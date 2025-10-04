Алекс Перейра набрал более 12 кг менее чем через сутки после официального взвешивания

38-летний экс-чемпион UFC в полутяжёлом весе бразилец Алекс Перейра сообщил на своей странице в социальных сетях, что набрал 13,6 кг менее чем через сутки после официального взвешивания в преддверии реванша с 33-летним действующим обладателем титула UFC в категории до 93 кг россиянином Магомедом Анкалаевым, который состоится завтра, 5 октября, в Лас-Вегасе (штат Невада, США) на турнире UFC 320.

Поатан опубликовал видео, в котором встаёт на весы. Те показали, что Алекс уже весит 105,4 кг, хотя вчера Перейра показал результат в 92,8 кг, успешно уложившись в лимит дивизиона.

Фото: Скриншот из видео Перейры, которое опубликовано на его странице в социальной сети

Первый поединок между Анкалаевым и Перейрой состоялся 9 марта 2025 года на турнире UFC 313. Их бой продлился все пять раундов и завершился победой Магомеда единогласным решением судей. Таким образом, российский боец завоевал титул чемпиона UFC. Для Перейры это поражение стало первым с момента перехода в полутяжёлый вес.