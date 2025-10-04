5 из 9 независимых ММА-журналистов отдали Хьюзу победу в реванше с Усманом Нурмагомедовым

На авторитетном сайте MMA Decisions пять из девяти независимых журналистов, которые пишут в сфере единоборств, отдали 28-летнему ирландцу Полу Хьюзу победу в реванше с 27-летним чемпионом PFL в лёгком весе россиянином Усманом Нурмагомедовым, который состоялся 3 октября в Дубае (ОАЭ) на турнире PFL Road to Dubai Champions Series 3. Бой завершился в пользу Усмана единогласным решением судей (50-45, 49-46, 48-47).

Интересно, что все девять журналистов выставили счёт 48-47 в пользу либо Усмана, либо Пола.

Фото: Скриншот сайта MMA Decisions

Для ирландского бойца это поражение стало третьим на профессиональном уровне. Также отметим, что в первом поединке между Полом и Усманом победу одержал последний решением большинства судей.