Усман Нурмагомедов дал прогноз на реванш Анкалаев — Перейра

Непобеждённый 27-летний чемпион PFL в лёгком весе россиянин Усман Нурмагомедов высказался насчёт предстоящего реванша между 33-летним действующим обладателем титула UFC в полутяжёлом весе соотечественником Магомедом Анкалаевым и 38-летним экс-чемпионом UFC в категории до 84 кг и до 93 кг бразильцем Алексом Перейрой.

«У Магомеда Анкалаева удары намного быстрее, чем у Алекса Перейры. Бразилец долго целится, а Магомед крайне быстрый на ногах. Я думаю, Анкалаев удосрочит Перейру в этот раз», — приводит слова Нурмагомедова пресс-служба платформы Okko MMA.

Первый поединок между Анкалаевым и Перейрой состоялся 9 марта 2025 года на турнире UFC 313. Их бой продлился все пять раундов и завершился победой Магомеда единогласным решением судей. Таким образом, российский боец завоевал титул чемпиона UFC. Для Перейры это поражение стало первым с момента перехода в полутяжёлый вес.