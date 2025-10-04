В Ленинградской области задержали бойца ММА, избившего мужчину

В Ленинградской области сегодня состоялось задержание представителями правопорядка бойца смешанных единоборств Эрзимана Байрамова, который обвиняется в избиении мужчины из-за конфликта на религиозной почве. Об этом информирует прессс-лужба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Согласно официальной информации, инцидент между мужчинами произошёл 30 сентября из-за разногласия в интерпретации положений федерального закона, касающегося свободы совести и религиозных объединений. Пострадавший отказался подавать заявление в полицию и фиксировать телесные повреждения. Несмотря на это, после проведения проверки и опроса свидетелей было возбуждено уголовное дело. Следствие планирует ходатайствовать о заключении Эрзимана под стражу в качестве меры пресечения.