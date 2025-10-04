Магомед Анкалаев сделал прогнозы на поединки UFC 320

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Действующий чемпион UFC в полутяжёлом весе Магомед Анкалаев поделился прогнозами на поединки своего карда на турнире UFC 320, который пройдёт 5 октября в Лас-Вегасе.

— Магомед, хотим спросить, кто, по твоему мнению, победит в твоем карде в парах. Итак, Абусупьян Магомедов против Джо Пайфера.

— Это хороший бой. Я за Абуса, но 50 на 50.

— Джош Эмметт или Юссеф Залал?

— Джош Эмметт.

— Иржи Прохазка или Халил Раунтри?

— Кому же дать? 50 на 50.

— Мераб Двалишвили или Кори Сэндхаген?

— Думаю, Мераб.

— И последнее, самое главное. Магомед Анкалаев против Алекса Перейры?

— Тут, естественно, Анкалаев, — сказал Анкалаев в интервью «Спорт на Кинопоиске».