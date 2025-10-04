Скидки
Магомед Анкалаев собрал идеального бойца по параметрам, выделив психологию Хабиба

Магомед Анкалаев собрал идеального бойца по параметрам, выделив психологию Хабиба
Действующий чемпион UFC Магомед Анкалаев перед боем с Алексом Перейрой поделился мнением, какие качества взял бы у разных бойцов для создания идеального атлета.

— Лучшая защита от тейкдаунов?
— Жозе Альду.

— Лучший держак, лучший подбородок, чин?
— Джастин Гейджи.

— Реакция?
— Давайте назовем Тома Аспиналла.

— Финишинг инстинкт, то есть классно заканчивает бой?
— Думаю, Чарльз Оливейра.

— Креативность?
— Илия Топурия.

— Психология?
— Это железно Хабиб.

— Борьба?
— Ислам Махачев.

— Кардио?
— Мераб Двалишвили.

— И последнее. Ударка?
— Пётр Ян, — сказал Анкалаев в интервью «Спорт на Кинопоиске».

Магомед Анкалаев сделал прогнозы на поединки UFC 320

Чемпионы UFC из России

