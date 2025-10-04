Магомед Анкалаев собрал идеального бойца по параметрам, выделив психологию Хабиба

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Действующий чемпион UFC Магомед Анкалаев перед боем с Алексом Перейрой поделился мнением, какие качества взял бы у разных бойцов для создания идеального атлета.

— Лучшая защита от тейкдаунов?

— Жозе Альду.

— Лучший держак, лучший подбородок, чин?

— Джастин Гейджи.

— Реакция?

— Давайте назовем Тома Аспиналла.

— Финишинг инстинкт, то есть классно заканчивает бой?

— Думаю, Чарльз Оливейра.

— Креативность?

— Илия Топурия.

— Психология?

— Это железно Хабиб.

— Борьба?

— Ислам Махачев.

— Кардио?

— Мераб Двалишвили.

— И последнее. Ударка?

— Пётр Ян, — сказал Анкалаев в интервью «Спорт на Кинопоиске».

