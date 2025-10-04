Магомед Анкалаев собрал идеального бойца по параметрам, выделив психологию Хабиба

Действующий чемпион UFC Магомед Анкалаев перед боем с Алексом Перейрой поделился мнением, какие качества взял бы у разных бойцов для создания идеального атлета.
— Лучшая защита от тейкдаунов?
— Жозе Альду.
— Лучший держак, лучший подбородок, чин?
— Джастин Гейджи.
— Реакция?
— Давайте назовем Тома Аспиналла.
— Финишинг инстинкт, то есть классно заканчивает бой?
— Думаю, Чарльз Оливейра.
— Креативность?
— Илия Топурия.
— Психология?
— Это железно Хабиб.
— Борьба?
— Ислам Махачев.
— Кардио?
— Мераб Двалишвили.
— И последнее. Ударка?
— Пётр Ян, — сказал Анкалаев в интервью «Спорт на Кинопоиске».
