Царукян заявил, что Джек Делла Маддалена недооценён перед боем с Исламом Махачевым

Российский боец смешанных единоборств Арман Царукян высказался о предстоящем титульном поединке между Исламом Махачевым и Джеком Делла Маддаленой. По его словам, многие зрители преждевременно говорят о победе российского бойца, недооценивая австралийца.

«Многие уже считают, что Ислам победит и выйдет на бой с Илией Топурией. Получается, Маддалену просто вычеркнули. Но он действительно сильный боец, а его бокс — один из лучших в дивизионе. Джек отлично работает руками, быстро наносит удары, хорошо чувствует дистанцию», — сказал Царукян в интервью на YouTube-канале Асланбека Бадаева.

