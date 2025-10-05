Мераб Двалишвили — Кори Сэндхаген: ориентировочное время начала боя — 6:30

В ночь с 4 на 5 октября примерно в 6:30 мск на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе (США, штат Невада) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC 320, в соглавном поединке которого сразятся чемпион промоушена в легчайшем весе Мераб Двалишвили (Грузия) и американец Кори Сэндхаген, занимающий четвёртую позицию в рейтинге бойцов дивизиона.

Ориентировочно бой начнётся в 6:30 мск. Посмотреть трансляцию турнира можно будет на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч! Боец». Также трансляция спортивного шоу будет доступна на платформе UFC Fight Pass. «Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию спортивного мероприятия, где осветит все основные моменты.

Всего в активе Двалишвили в ММА 24 поединка, в которых он одержал 20 побед и потерпел четыре поражения. На счету Сэндхагена 18 побед при пяти поражениях.