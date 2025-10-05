Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Мераб Двалишвили — Кори Сэндхаген: ориентировочное время начала боя — 6:30

Мераб Двалишвили — Кори Сэндхаген: ориентировочное время начала боя — 6:30
Аудио-версия:
Комментарии

В ночь с 4 на 5 октября примерно в 6:30 мск на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе (США, штат Невада) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC 320, в соглавном поединке которого сразятся чемпион промоушена в легчайшем весе Мераб Двалишвили (Грузия) и американец Кори Сэндхаген, занимающий четвёртую позицию в рейтинге бойцов дивизиона.

UFC 2025. UFC 320, Лас-Вегас, США
Мераб Двалишвили — Кори Сэндхаген
05 октября 2025, воскресенье. 06:30 МСК
Мераб Двалишвили
Не началось
Кори Сэндхаген

Ориентировочно бой начнётся в 6:30 мск. Посмотреть трансляцию турнира можно будет на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч! Боец». Также трансляция спортивного шоу будет доступна на платформе UFC Fight Pass. «Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию спортивного мероприятия, где осветит все основные моменты.

Всего в активе Двалишвили в ММА 24 поединка, в которых он одержал 20 побед и потерпел четыре поражения. На счету Сэндхагена 18 побед при пяти поражениях.

Материалы по теме
Фото: Двалишвили провёл финальную битву взглядов с Сэндхагеном перед боем на UFC 320
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android