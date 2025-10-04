Скидки
Бикрёв раскритиковал Пола Хьюза после поражения от Усмана Нурмагомедова

Чемпион AMC Fight Nights Дмитрий Бикрёв прокомментировал бой Усмана Нурмагомедова с Полом Хьюзом, который состоялся 3 октября в Дубае на турнире PFL Champions Series 3. Поединок завершился победой россиянина единогласным решением судей.

PFL 2025. PFL Road to Dubai Champions Series 3, Дубай, ОАЭ
Усман Нурмагомедов (W) — Пол Хьюз
03 октября 2025, пятница. 23:40 МСК
Усман Нурмагомедов
Окончено
UD
Пол Хьюз

«Если честно, ожидал немного другого. Было много разговоров. Тот же Хьюз много наговорил, не понравилось его выступление. Столько разговаривал, а в итоге обделался. Он показал неплохую защиту от борьбы, но по факту мы не увидели какого‑то плана. Усман отработал как всегда — на дистанции, спокойно, пользуясь антропометрией. В каждом раунде был лучше. Хьюзу пока далеко до Усмана. О трилогии даже разговора быть не может», — приводит слова Бикрева «Матч ТВ».

Материалы по теме
5 из 9 независимых ММА-журналистов отдали Хьюзу победу в реванше с Усманом Нурмагомедовым
