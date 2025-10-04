Бикрёв раскритиковал Пола Хьюза после поражения от Усмана Нурмагомедова

Чемпион AMC Fight Nights Дмитрий Бикрёв прокомментировал бой Усмана Нурмагомедова с Полом Хьюзом, который состоялся 3 октября в Дубае на турнире PFL Champions Series 3. Поединок завершился победой россиянина единогласным решением судей.

«Если честно, ожидал немного другого. Было много разговоров. Тот же Хьюз много наговорил, не понравилось его выступление. Столько разговаривал, а в итоге обделался. Он показал неплохую защиту от борьбы, но по факту мы не увидели какого‑то плана. Усман отработал как всегда — на дистанции, спокойно, пользуясь антропометрией. В каждом раунде был лучше. Хьюзу пока далеко до Усмана. О трилогии даже разговора быть не может», — приводит слова Бикрева «Матч ТВ».