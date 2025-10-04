Скидки
Биспинг назвал фаворитов главных боёв UFC 320

Биспинг назвал фаворитов главных боёв UFC 320
Бывший чемпион UFC Майкл Биспинг рассказал, кто, по его мнению, победит в ключевых боях турнира UFC 320, который пройдёт в Лас-Вегасе в ночь с 4 на 5 октября. Он выделил Магомеда Анкалаева в главном бою и Мераба Двалишвили в соглавном событии.

«Анкалаев выглядит сильнее и опытнее в бою с Перейрой, он контролировал его в прошлой встрече и наносил более точные удары. Думаю, Магомед снова одержит победу. Что касается боя Двалишвили с Сэндхагеном, Кори очень техничный и умный боец, но Мераб умеет давить и выполнять тейкдауны, поэтому, по моему мнению, сможет защитить пояс и со временем станет одним из лучших бойцов своего дивизиона», – сказал Биспинг в видео на своей странице в социальной сети.

