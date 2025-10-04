Немков: Нурмагомедов выиграл у Хьюза в доминирующей манере и уверенно забрал бой

Бывший чемпион Bellator в тяжёлом весе Вадим Немков оценил реванш Усмана Нурмагомедова и Пола Хьюза, который состоялся 3 октября в Дубае. По словам бойца, россиянин провёл поединок уверенно и забрал победу.

«Так и знал, что Усман будет в этом бою лучше. В первом поединке была недооценка. Сейчас он вышел и выиграл в доминирующей манере. Считаю, что Нурмагомедов абсолютно уверенно забрал бой. Усман больше попадал по сопернику, были переводы в борьбу. Хьюз в четвёртом раунде просто стоял и принимал удары, возможно, отдыхал перед пятым», — приводит слова Немкова «Матч ТВ».

