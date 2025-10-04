Агуэро поставил $ 8,9 тыс. на бои Анкалаева и Двалишвили на UFC 320

Бывший нападающий сборной Аргентины Серхио Агуэро сделал крупную ставку на исход главных поединков турнира UFC 320. Он собрал экспресс, поставив $ 8,9 тыс. на поражение действующего чемпиона UFC Магомеда Анкалаева от 38-летнего экс-чемпиона UFC в категориях до 84 кг и до 93 кг бразильца Алекса Перейры и победу Мераба Двалишвили над Кори Сэндхагеном. Об этом спортсмен сообщил на своей странице в социальной сети.

Если прогноз аргентинца оправдается, его выигрыш превысит $ 36 тыс. Турнир UFC 320 пройдет в ночь с 4 на 5 октября в Лас-Вегасе. В главных боях вечера Магомед Анкалаев встретится с Алексом Перейрой, а Мераб Двалишвили — с Кори Сэндхагеном.